ياسين لوعيل يستقيل من رئاسة اتحادية ألعاب القوى

أعلن اليوم الأربعاء، رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، ياسين لوعيل، رسميا استقالته من منصبه.

وأكد لوعيل، انتهاء مغامرته على رأس اتحادية ألعاب القوى. وهو يذرف الدموع، من دون الكشف عن الأسباب التي دفعته نحو الاستقالة.

وأُعيد شهر نوفمبر 2024، انتخاب ياسين لوعيل، رئيسا لتحادية ألعاب القوى لعهدة أولمبية جديدة (2025 -2028)، بعدما تحصل على 44 صوتا. متفوقا بفارق كبير عن أقرب منافسيه. بوراس عمار صاحب 28 صوتا، مقابل بن سليماني. الذي تحصل على 3 أصوات فقط، فيما تم الغاء صوت واحد.