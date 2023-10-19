ياسين مانا ينصب مدربا للمنتخب الوطني لأقل من 20 عاما

نصب المدرب الجزائري، ياسين مانا، أمس الأربعاء، على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني لأقل من 20 عاما.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، أشرف المدير الفني الوطني عامر منسول، وعضو المكتب الفيدرالي كريم قاصد، على تنصيب ياسين مانا.

وجاء اختيار ياسن مانا، في هذا المنصب، نظير قيادته رديف شباب قسنطينة، لتحقيق البطولة في آخر موسمين على التوالي.

ومن المقرر أن يباشر مانا، مهامه بتحضير منتخب أقل من 20 عاما، لبطولة شمال افريقيا لأقل من 20 عاما، المقررة بتونس، ما بين 11 إلى 22 نوفمبر.

وكشفت الاتحاد الجزائري لكرة القدم برنامج شبان الخضر في دورة شمال افريقيا، والذي سيمون على النحو التالي: