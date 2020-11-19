ياسين مرزوقي:”النظام المغربي ينتهج نفس أساليب الكيان الصهيوني”

قال الخبير الإستراتيجي، ياسين مرزوقي، أن النظام المغربي ينتهج نفس أساليب الكيان الصهيوني في قمع وتهجير المواطنين الصحراويين.

وخلال نزوله في برنامج الجزائر في أسبوع عبر تلفزيون النهار، رد حول إقدام القوات المغربية على شن هجمات بمنطقة الكركرات، قائلا:” النظام المغربي تعودنا عليه يتصرف دائما بجبن.”

وأضاف مرزوقي:”أن النظام المغربي كلما رأى الرئيس مريضا، يريد إغتنام الفرصة، مثلما فعل مع الرئيس الراحل هواري بومدين، أين قام برمي سلاح في منطقة القبائل لإحداث مناوشاث بين المناضلين، وهو الآن يكرر نفس السيناريو .”