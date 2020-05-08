ياسين مرزوقي: الرئيس تبون عرف كيف يحيد قضية توتال عن المصالح السياسية

كشف ياسين مرزوقي خبير في الطاقة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عرف كيف يحيد قضية توتال عن المصالح السياسية.

وخلال نزوله ضيفا على قناة النهار قال ياسين مرزوقي أن شركة توتال كانت لديها في 10 سنوات الاخيرة حصص في سيبصا داخل الجزائر.

وأضاف الخبير ان اصلا ان سيبصاCEPSA موجودة في حقل رود لخروف بنسبة 50 بالمائة ثم باعت توتال كل حصصها لفائدة صندوق السيادي في ابو ظبي.

فيما بعد إنخفضت حصص توتال في الجزائر والجزائر أصبحت تمثل 4 بالمائة فقط في 2014

وبقت الامور هكذا إلى غاية 2017 أين حدث تحول نوعي اين إشترت توتال اصول شركة نرويجية ميرسك والمتمثلة حوالي 5 او 6بالمائة ومتفرعة عبر عدة حقول وبدأت في التوغل حسب ذات الخبير.

وهنا اشار الخبير مرزوقي ان المشكله كانت معقدة بسبب عدة عقود إنطلقت من سنة 1992 و 93 وإمتدت حتى سنة 1999 ويتم إعادة عقدين او3 مع اناداركو كل عام.

وهكذا اصبح الملف متشعب إلى غاية 2006 اين تقرر جمع كل الحقول في حقل واحد ولهذا كانت الجزائر بين ممارسة حق الشفعة تخسر تركه نخسر السيادة.

أين أصبحت المعادلة صعبة وهنا عرف الرئيس تبون كيف يتحكم بالوضع ويسير الامور لصالح الجزائر.

وقال الخبير أن شركة توتال أرادت جر الجزائر للساحة السياسية وربط الامور مع المشاكل في ليبيا ومالي وخلط الاوراق لأخد مكاسب في البلاد.

وإختتم الخبير مرزوقي أن الجزائر عرفت كيف تحيد هذه المسألة عن المصالح السياسية.