ياسين مرزوقي: الرئيس تبون لم يتعرض لجلطة دماغية وسيعود لأرض الوطن بعد أيام

الوطني
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ياسين مرزوقي: الرئيس تبون لم يتعرض لجلطة دماغية وسيعود لأرض الوطن بعد أيام
بقلم خالد زوبيري

أكد الخبير الإستراتيجي ياسين مرزوقي، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لم يتعرض لجلطة دماغية وحالته الصحية جيدة ولا تدعو للقلق.

وخلال نزوله في برنامج الجزائرفي أسبوع، كشف مرزوقي أن الرئيس تبون يخضع حاليا لفحوصات ما بعد البرتوكول الصحي، للتأكد من إذا  كانت هناك اثار جانبية من عدمها لكن شيء يدعو للقلق.

وأضاف الخبير:”بعد إنتهاء الرئيس من إجراء التحاليل سيعود مباشرة إلى أرض الوطن لمباشرة مهامه في رئاسة الجمهورية.”

كما فند الخبير مرزوقي ما روج له في فيديوهات عبر مواقع التواصل حول تعرض الرئيس لجلطة دماغية لا أساس له من الصحة، مؤكدا في السياق ذاته أن “الرئيس أصيب بفيروس كورونا ولا يجب التلاعب بمثل هذه الأمور ”  .

أما فيما يخص عودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن، أشار مرزوقي إلى أن عودته ستكون بعد أيام.


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