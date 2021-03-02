ياسين وليد: إنشاء فروع جهوية لمُسرع المؤسسات الناشئة

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، عن إنشاء فروع جهوية لمسرع المؤسسات الناشئة.

وأورد ياسين وليد، في ندوة صحفية له اليوم الثلاثاء، إن هناك مشاريع لإنشاء فروع لمسرع المؤسسات الناشئة، والذي تم تدشينه اليوم بالعاصمة، بالشرق والغرب والجنوب الجزائري.

هذا وأكد ذات المتحدث، إن مسرع المؤسسات الناشئة سيصبح واجهة لها على المستوى الدولي.

وأوضح الوزير المنتدب، إن المسرع الذي تم تدشينه اليوم من طرف الوزير الأول، ينتمي إلى شبكة من 1000 مستثمر عالمي.

مؤكدا إن الهدف من إنشاء المسرع، هو إن تصبح الجزائر قطبا حقيقيا للإبتكار وكذا الوصول إلى الأسواق العالمية.

ومن جهة أخرى، كشف ياسين وليد، إن هناك حاليا 300 مؤسسة ناشئة متواجدة في السوق.

مشيرا إلى إن صندوق الإستثمار للشركات الناشئة، والذي قام بتمويل عشرات المؤسسات، سيعمل على تمويل المشاريع المبتكرة.

وأضاف ياسين وليد، إن الصندوق سيرافق هذه المؤسسات، التي تمر على مرحلة التسريع.

وتابع ذات المتحدث، إنه وبالإضافة إلى الصندوق، يوجد مستثمرين خواص جزائريين وأجانب، لديهم رغبة في الاستثمار في الشركات الناشئة بالجزائر.

وأوضح الوزير المنتدب، إن المسرع يشكل واجهة للشركات الناشئة على المستوى الدولي كونها تحتاج إلى استثمارات خارجية.

وأشار ياسين وليد، إلى إن هناك بعض الشركات الناشئة، قد انطلقت في تصدير منتوجاتها للخارج.

فيما توجد شركات أخرى نجحت محليا، وتحتاج للتعريف بمنتوجاتها على مستوى السوق الدولي، يضيف ياسين وليد.