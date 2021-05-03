ياسين وليد: الجزائر تملك إمكانات هامة في البيوتكنولوجيا

أكد الوزير المنتدب المكلف بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، إن الجزائر تملك إمكانات هامة في البيوتكنولوجيا.

مشيرا إلى أن تطوير الكفاءات من ركائز اقتصاد المعرفة.

وأورد ياسين وليد: “اليوم الحلقة الناقصة في البيوتكنولوجيا هي السوق، وهو ما يدعونا للتقرب من الشركات الناشئة والطلبة والمؤسسات لجعل الجزائر تتخلص من التبعية والتوجه نحو الانتاج “.

ووضع ياسيد وليد، أمله في الطلبة، لتجسيد مشاريعهم، وبناء الصناعة الصيدلانية في الجزائر.

ومن جهته، اعتبر مدير شركة فايزر، إن الجزائر لا يزال أمامها شوط طويل لتحقيق غايتها.

مؤكدا أن هدفه هو إضفاء الطابع المهني على الطلاب حيث سيحصلون على خبرات معرفية ومهارات عملية خاصة في مجابهة كوفيد19.

وختم مدير فايزر: “نأمل أن تساهم جهودنا في ابتكارات تحقق المطلوب في التغيير”.