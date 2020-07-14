ياسين وليد.. تمويل المشاريع الناشئة يكون بطريقة تدريجية

قال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاقتصاد المعرفة والشركات الناشئة ياسين وليد، إن التمويل للشركات الناشئة يتم بطريقة تدريجية.

وأوضح، ياسين وليد، خلال استضافته في برنامج 52 دقيقة اقتصاد، لذي يبث على قناة النهار، أن التمويل في الأيام الأولى من إنشاء المشروع أو الشركة والسنوات التي تلي الإنشاء مختلف تماما.

وقال الوزير ” على سبيل المثال نجد الدول التي بها نظام متكامل فيها صناديق تتخصص في تمويل الأيام الأولى من إنشاء الشركة وهناك من تمول بعد سنة أو سنتين”.

وأضاف المتحدث “مدة التمويل تختلف حسب المؤسسة الناشئة، والصندوق سيكون له المرونة اللازمة ليمول كل المشاريع الناشئة في الأيام الأولى أو التي بعدها”.