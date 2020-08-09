ياسين وليد: زيارة إيطاليا فرصة للشركات الناشئة الجزائرية للولوج الى الأسواق الاروبية

نشر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاقتصاد المعرفة والشركات الناشئة ياسين وليد، نتائج زيارته الى ايطاليا اول امس.

وقال ياسين وليد في منشور على صفحته الرسمية في فايسبوك: قمنا يوم الجمعة 7 اوت بزيارة عمل لدولة ايطاليا التي تربطنا بها علاقات وطيدة وشَركات عديدة في المجال الإقتصادي.

وكانت الزيارة فرصة حقيقية للتحدث بكل براغماتية عن سبل التعاون بين البلدين في مجال الإبتكار والشركات الناشئة قصد تمكين الشركات الناشئة الجزائرية خاصة منها المهتمة بالإقتصاد الرقمي على الولوج الى الأسواق الاروبية.

وكذلك تشجيع المستثمرين على الاهتمام بالشركات الناشئة الجزائرية و التي تمكنت الكثير منها على ان تصبح رائدة في مجالات إختصاصها.