ياسين وليد: سنحارب البيروقراطية لمساندة المؤسسات الناشئة

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد، أن السلطات عازمة على مساندة المؤسسات الناشئة بمحاربة البيروقراطية.

وأضاف الوزير المنتدب خلال إستضافته في القناة الإذاعية الثانية، أن الأرضية الرقمية التي يعتزم إطلاقها يوم 15 أكتوبر الجاري هدفها محاربة البيروقراطية.

وقال أن كل الإجراءات الإدارية والتعاملات ستتم عبر الأنترنت على مستوى الأرضية الرقمية التي ستكون موحدة.

داعيا الشباب المبتكر وأصحاب المؤسسات الناشئة إلى إستعمال هذه الوسيلة التي ستسهل لهم كل الإجراءات دون استخراج أي وثائق أو التوجه إلى أي إدارة.

وكشف ياسين وليد أنه تم وضع كل التسهيلات للشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات ناشئة مع وضع العديد من القوانين التي ستساهم في ترقية واستحداث مؤسساتهم وتوسيع مجالات نشاطها ودعم الإبتكار في الجزائر.

وأضاف أن الوزارة تهدف إلى إنشاء مؤسسات ناشئة رائدة تتمكن من تسويق منتوجاتها في كل أرجاء العالم.

عبر تمكين الشباب المبتكر من الاستفادة من نفس ميكانيزمات التمويل التي تتيحها البلدان المتطورة والسماح لهم بذلك بتحقيق مشاريعم المبتكرة في الجزائر.

وشدد الوزير المنتدب، على أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعطى تعليمات لمحاربة البيروقراطية، حيث تم القيام بعمل جبار من أجل وضع كل التسهيلات أمام أصحاب المؤسسة الناشئة بالتنسيق مع بعض الوزارات.