ياسين وليد: لم أقل أبدًا أنه من السهل إنشاء شركة ناشئة في الجزائر مقارنة بأوروبا

كذب الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإقتصاد المعرفة والشركات الناشئة ياسين وليد ما يتداول عن أنه قال أن من الأسهل إنشاء شركة ناشئة في الجزائر مقارنة بأوروبا.

ونشر الوزير على صفحته الرسمية في فايبسوك: لم أقل أبدًا أنه من الأسهل إنشاء شركة ناشئة في الجزائر مقارنة بأوروبا، قلت إنه من الأسهل على شركة ناشئة العثور على سوق في الجزائر مقارنة بأوروبا أو جميع الأسواق مشبعة.

واختتم الوزير بالقول: مثال جيد آخر على النقص الصارخ في الاحتراف، أصبحت الأخبار المزيفة بلاءً حقيقيًا يجب مكافحته.