ياسين وليد يبحث مع السفير الإيطالي سبل تعزيز التعاون في مجال دعم الشركات الناشئة

الوطني
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ياسين وليد يبحث مع السفير الإيطالي سبل تعزيز التعاون في مجال دعم الشركات الناشئة
بقلم خالد زوبيري

استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاقتصاد المعرفة والشركات الناشئة، ياسين وليد، سفير إيطاليا بالجزائر.

وحسب ما نشره الوزير عبر حسابه الرسمي على فايسبوك، فقد تمحور اللقاء حول تشجيع الإستثمارات الإيطالية في الجزائر خاصة في مجال التكنولوجيا.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال دعم الإبتكار والشركات الناشئة.

هذا وقد تم في آخر اللقاء الإتفاق على وضع ورقة طريق مشتركة لتجسيد هذا التعاون ميدانيا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=992429

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