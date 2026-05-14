ياسين وليد يبحث مع هيئة متوسطية مشاريع كبرى لدعم الثروة السمكية

استقبل ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أمس، الأمين التنفيذي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، ميغيل برنال.

اللقاء جرى بحضور إرينا بيتو، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بالجزائر. ومنسق الوحدة التقنية للهيئة العامة لمصايد الأسماك بغرب البحر الأبيض المتوسط، توديلا سرجي.

وخلال اللقاء، تباحث الطرفان آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الجزائر وهذه المنظمة الإقليمية في عدة مجالات ذات صلة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات. وكذا ما تعلق بالبحث العلمي، والمرافقة التقنية، والتنمية المستدامة للموارد السمكية في البحر الأبيض المتوسط.

كما تطرق الجانبان إلى واقع وآفاق تنمية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر.

وأكد ياسين وليد، أن السلطات العمومية بصدد تجسيد عدة مشاريع وبرامج طموحة لتعزيز الإنتاج الوطني من الأسماك وسد العجز المسجل. من خلال تشجيع الصيد في المياه العميقة، واستغلال رخص الصيد، وتطوير تربية المائيات.

وفي مجال عصرنة القطاع وتنظيم نشاطاته ومكافحة الصيد غير القانوني بالاعتماد على التكنولوجيا، تم الشروع في ربط سفن الصيد بنظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية (VMS). ما يشكل فرصة للتعاون مع هذه الهيئة والاستفادة من دعمها وخبرتها التقنية.

كما أشار ياسين وليد إلى أهمية دعم ومرافقة أصحاب المشاريع المبتكرة للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري. وخلق جسور لتبادل الخبرات والتجارب بين دول ضفتي المتوسط.

وتناولت المحادثات أيضًا عدة مواضيع ومقترحات مشتركة، على غرار تجسيد مشاريع مهيكلة ذات قيمة مضافة.

بالإضافة إلى مجالات المتابعة البيئية للمزارع المائية، والبحث التطبيقي. وإنشاء مركز إقليمي بالجزائر للعرض والتكوين في مجال تربية المائيات الترميمية وإعادة إعمار الثروة السمكية.