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ياسين وليد يستقبل سفيري التشيك والبرتغال بالجزائر

الوطني
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ياسين وليد يستقبل سفيري التشيك والبرتغال بالجزائر
بقلم خالد زوبيري

إستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد، اليوم كل من سفيرة جمهورية التشيك وسفير البرتغال بالجزائر.

وتم خلال اللقاءين تقوية العلاقات في مجال دعم الإبتكار والشركات الناشئة، وكذا تبادل الخبرات في هذا المجال.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=989687

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