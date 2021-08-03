ياسين وليد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالإقتصاد

إستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد، اليوم الثلاثاء، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالإقتصاد عبد العزيز خلاف.

وقال ياسين وليد في منشور له عبر صفحته على الفيسبوك:” سعدت بإستقبال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالإقتصاد عبد العزيز خلاف حيث كانت زيارته فرصة لنا لإطلاعه بكل المشاريع التي تعمل عليها الوزارة حاليا.”

وأضاف:” كما قمنا مع المستشار و إطارات من الرئاسة و وزارتنا بإجتماع عبر التحاضر المرئي مع البرفيسور بلقاسم حبة و دار الحوار حول سبل تطوير قطاع الإلكترونيات و semiconductors في الجزائر.