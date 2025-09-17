ياسين وليد يشدد على ضرورة إعادة هيكلة قطاع الفلاحة وعصرنته

ترأس ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية.

وتناول هذا الاجتماع التحضير للندوة الوطنية لعصرنة الفلاحة التي سيتم تنظيمها قريباً، والتي ستجمع جميع الفاعلين في المجال الفلاحي والخبراء الوطنيين والدوليين لرسم خارطة طريق جديدة لقطاع الفلاحة في بلادنا.

أكد الوزير من خلال الاجتماع على المحاور الكبرى التالية:

• إعادة النظر بشكل عميق في هيكلة قطاع الفلاحة، لا سيما المؤسسات تحت الوصاية التي لم تتغير منذ الاستقلال. ولم تعد تواكب تطورات العصر.

• عصرنة القطاع بوضع آليات تسمح بالحصول على معلومات دقيقة وآنية واتخاذ قرارات صائبة. بالاعتماد على ما تتيحه اليوم التكنولوجيا.

• جعل قطاع الفلاحة أكثر جاذبية للشباب، والاستثمار أكثر في العامل البشري من خلال الاستفادة من التجارب الدولية. وذلك لزيادة مردودية الفلاحة وعصرنتها.

• عصرنة آليات تمويل الفلاحة والتجهيزات، وتحسين مرافقة المستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب.

• خلق توازنات أكبر بين آليات ضبط السوق وضرورة الزيادة في الإنتاج الوطني. والابتعاد تدريجياً عن الاستيراد.

• الحل بشكل نهائي وبطريقة براغماتية للمشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي. سواء في الشمال أو في الجنوب.

كما أكد الوزير في كلمته أن التحدي الكبير لقطاع الفلاحة اليوم هو تحدي المردودية والاستعمال الأمثل للموارد. ولن تتحقق أهداف القطاع في هذا المجال بدون عصرنة وبدون اتباع النماذج الناجحة في دول العالم والاستثمار في العامل البشري.