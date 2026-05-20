ياسين وليد يشرف على افتتاح صالون SIPSA-FILAHA بمشاركة 850 عارضًا من 40 دولة

أشرف ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الاثنين، رفقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، زكي علاء الدين فاروق، على مراسم افتتاح الطبعة الـ 24 للصالون الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية SIPSA-FLAHA.

مراسم الافتتاح جرت بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي بالجزائر، والمتعاملين الاقتصاديين، والمنظمات المهنية.

ونظمت هذه الطبعة، التي تجري فعالياتها من 18 إلى 23 ماي الجاري، تحت شعار “تحديث الزراعة وتربية المواشي، مع التركيز على المكننة كرافعة أساسية لزيادة الإنتاج”.

وشارك في الطبعة الـ 24 أكثر من 850 عارضًا يمثلون 40 دولة، منها مصر، النيجر وموريتانيا كضيوف شرف.

وتشكل هذه التظاهرة منصة لمناقشة أهم مستجدات القطاع الفلاحي، ومن بينها الإنتاج الحيواني والتحديات التي تواجهها الشعب الحيوانية، المكننة الفلاحية. إضافة إلى ثمين الموارد البحرية، التكنولوجيا الزراعية كدعامة التنمية المستدامة.

وبالمناسبة، ثمّن ياسين وليد، المشاركة النوعية التي شهدتها هذه الطبعة، ما يعكس الدينامكية التي يعرفها القطاع الفلاحي في الجزائر. والاهتمام المتزايد للمستثمرين الوطنيين و الأجانب بهذا المجال الذي يوفر فرصا كبيرة، لا سيما في الزراعات الصحراوية نظرا للقدرات المتوفرة والامتيازات الممنوحة للمستثمرين.

وأشار ياسين وليد، إلى أن استراتيجية الحكومة الجزائرية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي تعتمد على رؤية بعيدة المدى. وتأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية والديموغرافية، التي يتعين مواجهتها بالاعتماد على التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار.