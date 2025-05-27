ياسين وليد يعلن عن مشروع مركز وطني للامتياز الفلاحي

قام ياسين وليد وزير التكوين والتعليم المهنيين، بزيارة عمل إلى ولاية الوادي، شملت عددا من المؤسسات التكوينية. وذلك في إطار الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ استراتيجية القطاع عبر مختلف ولايات الوطن.

استهلت الزيارة من بلدية حساني عبد الكريم، حيث عاين الوزير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني واطّلع على مختلف مرافقه البيداغوجية. كما تفقد معرضًا ولائيا يضم منتوجات أنجزها المتربصون في عدد من التخصصات. مما يعكس تجسيدًا ملموسا للجانب التطبيقي في التكوين.

كما أعلن الوزير ياسين وليد عن مشروع تحويله إلى مركز وطنيّ للامتياز في مجال الفلاحة. بالإضافة كذلك إلى حزمة من الإجراءات على غرار إطلاق 8 تخصصات جديدة في مجال الفلاحة بداية من الدخول المهني القادم. وذلك إستجابة لحاجيات السوق وتعزيزا للتخصصات ذات القيمة المضافة. وتشمل هذه الحزمة أيضًا مضاعفة عدد المتربصين في ميدان الفلاحة. بما يعكس الإرادة في توسيع قاعدة التكوين في هذا القطاع الاستراتيجي.

كما كشف الوزير عن آليات جديدة لمرافقة حاملي المشاريع من خريجي التكوين المهني. عبر توفير التأطير والدعم اللازمين لتحويل مهاراتهم إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع.

وفي سياق مواكبة التحولات التكنولوجية، أكّد ياسين وليد أن القطاع شرع في عملية عصرنة شاملة للعتاد التقني-البيداغوجي. من خلال اقتناء تجهيزات حديثة تمكّن المتكونين من الاطلاع على آخر الابتكارات المعتمدة في المهن الفلاحية.

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