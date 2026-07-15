ياسين وليد يكشف عن منصة وطنية ذكية لمتابعة حرائق الغابات ويوجه تعليمات عاجلة لمواجهتها

ترأس ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا عبر تقنية التحاضر عن بُعد مع إطارات قطاع الغابات على المستويين المركزي والمحلي.

الاجتماع خصص لمتابعة تطور وضعية حرائق الغابات عبر مختلف ولايات الوطن و الاستماع لانشغالات أعوان الغابات التي يواجهونها في الميدان.

وخلال الاجتماع استمع الوزير إلى تدخلات عدد من محافظي الغابات، الذين قدموا تقييمًا للوضعية السائدة في الميدان.

كما تم استعراض الإمكانيات المسخرة لمكافحة الحرائق، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، لاسيما الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي.

وأسدى الوزير تعليمات بمواصلة التحلي بأعلى درجات اليقظة على مستوى المستثمرات الفلاحية، وتجنيد المصالح الفلاحية لاتخاذ التدابير الوقائية. لاسيما إنجاز أشرطة عازلة حول الحقول المزروعة، تفاديًا لامتداد النيران إليها.

من جهتهم، عبّر محافظو الغابات عن استعدادهم الدائم لمواجهة هذه الظاهرة، بتضافر جهود الجميع، من مواطنين وفعاليات المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات المعنية بالتوعية والتحسيس والوقاية.

وتفقد الوزير على هامش الاجتماع خلية العمليات التابعة للمديرية العامة للغابات، حيث اطّلع على مدى تقدم مشروع المنصة الوطنية لمتابعة حرائق الغابات.

وتعمل هذه المنصة، التي تعرف حاليًا مراحلها الأخيرة من التطوير، على إعداد مؤشرات وتقارير دقيقة تساهم في تحسين فعالية عمليات التدخل والحد من انتشار الحرائق.

كما تعتمد المنصة على تكامل نظم المعلومات الجغرافية (SIG) وتقنيات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب قواعد بيانات محينة للبنية التحتية الخاصة بالدفاع عن الغابات ضد الحرائق ووسائل الاتصال.