ياسين وليد يُكرم أبطال العالم في تصميم الروبوت

كرّم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة ياسين وليد، الشابين طارق خدير و نهى مطروح، أبطال العالم في تصميم الروبوت في المسابقة العالمية “غلوبال روبوكو”.

وجاء في منسور للوزير المنتدب عبر صفحته على الفايسبوك”:سعدت اليوم بإستقبال الشابين طارق خدير و نهى مطروح، أبطال العالم في تصميم الروبوت في المسابقة العالمية « غلوبال روبوكو » المُقامة ما بين 1 نوفمبر و 18 ديسمبر 2021، و ذلك لتهنئتهم على هذا الإنجاز و تشريفهم للجزائر في هذه المُسابقة.”

وأضاف:” اللقاء كان أيضا فرصة للتعرف على المؤطرين الذي رافقوا الشابين في هذا الإنجاز، و يتعلق الأمر بكل من الأستاذ عبد المالك بن عمري و مؤسسة «وورلد لورنينغ”.

كما تم الحديث عن امكانيات التعاون في مجال تصميم الروبوت و تعميم التجربة لصالح النوابغ من مختلف جهات الوطن.

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المخترع بلقاسم حبة يشارك في تطوير الشركات الناشئة والإبتكار بالجزائر

كما استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد، المخترع القدير البروفيسور بلقاسم حبة.

وجاء في بيان نشره الوزير المنتدب على صفحته بفايسبوك: “تشرفت بإستقبال المخترع القدير البروفيسور بلقاسم حبة“.

وأضاف ياسين وليد: “البروفيسور شاركنا برؤيته وأفكاره في ما يخص تطوير الشركات الناشئة والإبتكار في الجزائر، وذلك بناء على خبرته الكبيرة في هذا المجال”.

وتابع الوزير المنتدب: “كما قام معهد Institut HABA بإمضاء مذكرة تفاهم مع مسرع الشركات الناشئة Algeria Venture“.

موضحا إن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى الإستعانة بالخبرة الكبيرة التي يملكها أعضاء هذا المعهد. و كذا تطوير عدد من المشاريع الإستراتيجية في مجال البحث و التطوير.

ياسين وليد: تخصيص مليار دينار لتمويل المؤسسات الناشئة

قال، الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد. أنّه تم تخصيص مليار دينار لتمويل المؤسسات الناشئة.

وأشار الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش إفتتاح الندوة الجهوية حول المؤسسات الناشئة، إلى أن المبلغ “مرشح للزيادة وذلك وفقا للإحتياجات والطلبات”. لافتا إلى أنّ تمويل المؤسسات الناشئة لا يخضع للمسعى “التقليدي”. على غرار ذلك المطبّق في إطار أجهزة دعم التشغيل.