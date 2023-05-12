ياسين بن سليمان ضمن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر

تضمنت قائمة مجلة فوربس أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط” الرئيس المدير العام لشركة لخطوط الجوية الجزائرية.

وحسب قائمة فوربس جاء الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية ياسين بن سليمان في المرتبة 34 من أصل 100 شخصية.

وسلطت المجلة الضوء على 100 من أكثر القادة تأثيرًا في المنطقة مع 8 مشاركات من الهيئات السياحية. وهيمنة شركات الضيافة والفنادق والمنتجعات بـ59 مشاركة. تليها شركات الطيران والمطارات بـ31 مشاركة.

وينحدر القادة المصنفون في قائمة العام من 33 جنسية. أين تصدرت الإماراتيين بـ16 مشاركة، متبوعين بالسعوديون بـ12 مشاركة.

في حين تهيمن شركات الضيافة والفنادق والمنتجعات بـ59 مشاركة، تليها شركات الطيران والمطارات بـ31 مشاركة.

كما شملت قائمة العام 8 مشاركات من الهيئات السياحية. وتضم الإمارات 5 شركات من بين شركات القادة المصنفين ضمن المراكز العشرة الأولى، فيما تضم السعودية 4 شركات، وقطر شركة واحدة.

وتعتمد القائمة على معاييرعدة لتصنيف القادة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط، منها: حجم أعمال الشركة، بما فيها الإيرادات، وقيم الاستثمارات والأصول، وملكية الشركة والأصول، والمناصب التي يتولاها القائد، وخبرته المهنية، والإنجازات الأخرى.

ويعتبر ياسين بن سليمان من خرجي جامة عبد ارحمان ميرة ببجاية سنة 2000 تخصص مالية ومناجمنت.وتخرج من المدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز الفرنسية عام 2003/2004.

وتقلد العديد من المناصب منها: منصب مندوب عام لشركة “Aigle azur” بالجزائر سنة 2017. بالإضافة إلى مدير تجاري بمؤسسة تسيير مصالح مطارات الجزائر على مستوى مطار الجزائر العاصمة.

ومنذ 11 جانفي 2021 ياسين بن سليمان على رأس الجوية الجزائرية.

وللإطلاع أكثر على القائمة يرجى الضغط على هذا الرابط:

https://www.forbesmiddleeast.com/ar/lists/top-100-travel-tourism-leaders-2023/