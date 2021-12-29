ياكوتسك.. تعرف على أبرد مدينة في العالم

تعد مدينة ياكوتسك التي تقع شمال شرق روسيا، على نهر لينا، وهي عاصمة جمهورية ساخا “ياقوتيا” الروسية، من أبرد المدن في العالم.

وتصل درجة الحرارة في بعض الأحيان في هذه المدينة، لدرجة 71 تحت الصفر. ويعيش في هذه المدينة الباردة، حوالي 270 ألف نسمة.

وأكثر الشهور برودة في مدينة ياكوتسك هو شهر واحد، ويمتد فصل الشتاء في المدينة لمدة 8 شهور.

أما فصل الصيف يمتد من شهر ماي لشهر أوت، وفي تلك الفترة تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، ويمكن رؤية الشمس.

ولدى ياكوتسك نظام نقل عام متناسب مع برودة الجو ويعمل حتى في البرد القارس.

وينتقل الناس إلى العمل والمدرسة بالأتوبيس، أو يستقلون سيارة أجرة إذا كان الوقت متأخرًا في الليل.

أما الذين يمتلكون سيارات يوقفون سياراتهم في مرآب مُدفأ مع بطانية ملفوفة حول البطارية، عندما يقودون السيارة. ويحرصون على تشغيل المحرك طوال اليوم، للحفاظ على البطارية.

ويقوم سكان هذه المدينة، بارتداء ملابس مصنوعة من فرو الحيوانات البرية للحصول على اقصى قدر من الدفء.

كما يرتدي سكان المدينة، أحذية من فرو الرنة، وقبعات المسك، ومعاطف مصنوعة من فراء الثعالب.

لماذا يتحمل سكان ياكوتسك العيش فيها؟

يوجد على أرض ياكوتسك حوالي ٢٠ بالمائة، من مناجم الماس الموجودة في العالم.

بالإضافة إلى أنه يوجد بها متحف التاريخ الطبيعي، الذي يغطي تاريخ المنطقة بأكملها ولكل كائن حي عاش على أرضها، سواء كان إنسان أو نبات أو حيوان.

وهناك كذلك متحف الجامعة للآثار والإثنوجرافيا، ومتحف أفيال الماموث، ومتحف الفنون الجميلة.

ويوجد في جنوب ياكوتسك على طول نهر لينا تقع حديقة Lena Pillars Nature Park المميزة على أكثر من 3 ملايين فدان من الهضبة شبه القطبية التي تقطعها الأنهار.

والمميز في متنزه لينا بيلارس هي أعمدة مصنوعة من الحجر الجيري يصل ارتفاعها إلى 650 قدماً فوق النهر.

ومن الوجبات المفضلة للأشخاص في ياكوتسك هي شرائح السمك المجمد. حيث يتم اصطياد السمك مجمد بفعل درجات الحرارة المنخفضة. ويتم تقطيعه لشرائح دون تسوية ووضع علية البهارات ويتم تناولها طازجة.

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