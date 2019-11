يالفيديو.. الروبوتات تنوب عن التلاميذ المرضى في اليابان

ويُنفّذ البرنامج في مدرسة الدعم الخاصة Tomobe-Higashi في كاساما، وهي مدينة تقع على بعد 100 كلم شمال طوكيو.

ويسمى نموذج الروبوت Ori Hime، وطُوّر بواسطة شركة Ory Laboratory، المصمم بحجم تمثال مصغر يوضع على سطح مكتب أو طاولة.

وبحتوي الروبوت على ذراعين وكاميرا مثبتة في رأسه، ويمكن التحكم في كلٍ منها عند بعد، بواسطة جهاز لوحي.

#Robot allows immobile girl to see the world: Japanese #tech compay Ory Laboratory have invented an avatar to help you be in two places at once@CGTNEurope @pascal_bornet @HaroldSinnott @kashthefuturist @MikeQuindazzi @techprofit

pic.twitter.com/EeZylMTnnr

— TGT Solutions Inc (@SocialTGT) November 25, 2019