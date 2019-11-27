يالفيديو.. الروبوتات تنوب عن التلاميذ المرضى في اليابان

شرعت مدرسة يابانية في برنامج تجريبي يتيح لتلاميذها المرضى إرسال روبوتات للدراسة نيابة عنهم.

ويُنفّذ البرنامج في مدرسة الدعم الخاصة Tomobe-Higashi في كاساما، وهي مدينة تقع على بعد 100 كلم شمال طوكيو.

ويسمى نموذج الروبوت Ori Hime، وطُوّر بواسطة شركة Ory Laboratory، المصمم بحجم تمثال مصغر يوضع على سطح مكتب أو طاولة.

وبحتوي الروبوت على ذراعين وكاميرا مثبتة في رأسه، ويمكن التحكم في كلٍ منها عند بعد، بواسطة جهاز لوحي.