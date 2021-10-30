ياليشين يعول على غزال للإطاحة بهتاي سبور

يواجه الدولي الجزائري رشيد غزال، رفقة ناديه بشكتاش، مضيفهم هتاي سبور، لحساب الجولة الـ11 من الدوري التركي. كما كشف الحساب الرسمي لنادي بشكتاش، التشكيلة الأاية التي سيبدأ بها المدرب ياليشين هذه المباراة، والتي ضمت اسم غزال.

ويعول المدرب سيرجان ياليشين، على نجمه الجزائري، لمواصلة تألقه هذا الموسم، وقيادة الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة. ويذكر أن رشيد غزال، توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي الممتاز، نظير ما قدمه الموسم الماضي رفقة ناديه بشكتاش.

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وكان قد أعلن اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال عن عودته شهر اوت إلى فريقه مدينة إسطنبول التركية تحضيرا لإلتحاقه بفريق بيشكتاش. الذي غادره نهاية الموسم الماضي بعد نهاية فترة إعارته من فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

وسيعود رشيد غزال إلى فريق بيشكتاش التركي على شكل إعارة لمدة موسمين. مع إلتزالم الفريق التركي بدفع مبلغ 2 مليون أورو سنويا لفريق ليستر سيتي الإنجليزي.

وأبدت جماهير بشكتاش عن سعادتها الكبيرة بعد أن حسم النادي التركي صفقة اللاعب الجزائري “رشيد غزال“، الذي اتفق مع الفريق من أجل الانضمام إليه بعقد يمتد لـ 3 سنوات مع إمكانية التجديد لموسم آخر، براتب سنوي يتجاوز الـ 2.5 مليون أورو.

ونشرت جماهير بشكتاش عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي صورا للنجم الجزائري غزال وهو يحمل لقب البطولة التركية (الموسم الماضي) مؤكدين انه اختار الأفضل خاصة أن إدارة “بشكتاش” حسمت الصفقة على حساب الغريم التقليدي “غلطة سراي”.

كما أكدت جماهير الفريق التركي أن النجم الجزائري لا يمكن أن يصبح خائنا بين ليلة وضحاها وهو الذي عاد للتألق بسبب “بشكتاش”.

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