يامن الزلفاني منتظر اليوم بالجزائر

تلقى التونسي يامن الزلفاني، مدرب شبيبة القبائل، الضوء الأخضر لدخول الجزائر، ومن المنتظر وصوله اليوم الخميس، لأرض الوطن.

وكشفت إدارة شبيبة القبائل، عبر حسابها الرسمي، أن الزلفاني، تلقى الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية لدخول الوطن.

وسيحل المدرب التونسي، بالجزائر، مرفوقا بكل من مساعده فخري، بالإضافة للاعب أسامة الدراجي.

وأوضحت إدارة شبيبة القبائل، أن كل من يامن الزلفاني، فخري، والدراجي، سيخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوع، قبل التحاقهم بتشكيلة الفريق.

يذكر هذا الثلاثي، كان عالقا في تونس، بسبب غلق المجال الجوي بسبب كورونا، ما حرمهم من المشاركة في تربصي شبيبة القبائل.