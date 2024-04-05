يامن الزلفاني يعلن نهاية مغامرته مع اتحاد خنشلة

أعلن المدرب التونسي يامن الزلفاني، نهاية مغامنرته مع فريق اتحاد خنشلة، كمدرب للفريق، بعد تجربة قصيرة مع هذا الأخيرة.

وكتب الزلفاني، عبر حسباه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي: “نهاية تجربتي الثانية في الدوري الجزائري، مع فريق اتحاد خنشلة، في أقصر مدة في مسيرتي الرياضية”.

كما أضاف التقني التونسي: “كان لي شرف تدريب اتحاد خنشلة، في ستة مباريات، فزت بمبارتين، سجلت تعادلين، وانهزمت في مبارتين”.

وأردف: “وجدت الفريق في المركز الـ10، عند الجولة الـ16، وتركته في المركز السابع مناصفة مع ثلاثة فرق، وناقص مباراة داخل الديار أمام شباب بلوزداد”.

وقررت إدارة اتحاد خنشلة، تعيين المدرب المساعد عبد الجليل لوعيل، لخلافة يامن الزلفاني، وتولي زمام الأمور إلى غاية نهاية الموسم الجاري.