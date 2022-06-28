يانيس حماش محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية

إقترب الدولي الجزائري، وظهير أيسر نادي بوافيستا البرتغالي، يانيس حماش، من تغيير الأجواء والرحيل عن ناديه.

وكشف موقع “فوتوماك” التركي، يوم الأحد، عن دخول الدولي الجزائري حماش، دائرة اهتمامات مدرب فنربخشة التركي، خورخي خوسيس.

وأضاف ذات المصدر، أن صفقة انتقال لاعب الخضر حماش لفنربخشة، قد تجد صعوبات بسبب وجود اهتمامات عدة أندية أوروبية باللاعب.

وأوضح الموقع التركي، أن نادي ستانداردولياج البلجيكي، دخل السباق للتعاقد مع حماش تحسبا للموسم التركي.