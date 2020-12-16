يانيس رحماني: “سأكون فخورا بتمثيل المنتخب الجزائري”

الرياضة
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يانيس رحماني: “سأكون فخورا بتمثيل المنتخب الجزائري”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الفرانكو جزائري يانيس رحماني لاعب نادي مالڤا الإسباني، عن هوية المنتخب الذي يأمل في حمل ألوانه مستقبلا.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، تصريحات يانيس رحماني، أين قال في هذا الخصوص: “أبي جزائري الأًصل، وأمي برتغالية، وأنا مولود في فرنسا”.

وبخصوص المنتخب الذي يأمل في حمل ألوانه، أضاف لاعب مالڤا: “سأختار أول منتخب يوجه لي الدعوة.. (يضحك)”.

وتابع يانيس رحماني (25 عاما): “قرأت بعض الأخبار بخصوص المنتخب الجزائري، الذي أعتبره منتخب جيد، وليس من السهل الانضمام إليه، بالنظر للأسماء التي يضمها، لكنني سأكون فخورا بتمثيل الجزائر”.


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