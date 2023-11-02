يانيس صنهاجي يفضل المنتخب الإسباني على الخضر

تلقى لاعب ريال بيتيس، يانيس صنهاجي، صاحب الأصول الجزارية، دعوة من المنتخب الإسباني لأقل من 19 عاما.

ونشر صنهاجي، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، صورة للدعوة التي تلقاها من منتخب اسبانيا لأقل من 19 عاما.

كما أبدى صاحب الأصول الجزائرية، سعادته بهذه الدعوة، ما يؤكد تفضيله منتخب اسبانيا على المنتخب الجزائري.

ويأتي هذا، في وقت كان قد تلقى فيه يانيس صنهاجي، دعوة المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 عاما، مثلما أكدته الفاف عبر موقعها الرسمي.