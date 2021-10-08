يانيس لاغا: “تأثرت كثيرا بتصريحات بلماضي وأشكره على ما قاله عني”

علق الدولي الجزائري يانيس لاغا لاعب نادي ليون الفرنسي، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الناخب الوطني جمال بلماضي بخصوصه، مبديا تأثره الشديد بكل ما قاله.

وصرح يانيس لاغا، للموقع الرسمي للفاف: “تأثرت كثيرا بالتصريحات التي أدلى بها جمال بلماضي بخصوصي”.

وأضاف النجم الصاعد لنادي ليون: “رسالة بلماضي أسعدتني كثيرا، وأشكره على الأمور التي لمسها من جهتي”.

يذكر أن يانيس لاغا (17 عاما)، يتواجد حاليا في تربص المنتخب الوطني لأقل من 18 عاما، الجاري بفرنسا، تحسبا لمواجهة نظيرهم الفرنسي في مباراة ودية تحضيرية.

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