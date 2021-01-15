يايا: “المباراة كبيرة جدا على هذا الحكم”

هاجم مهاجم نصر حسين داي فوزي يايا الحكم آيت عامر الذي أدار مباراة فريقه أمام شبيبة الساورة ظهيرة اليوم الجمعة لحساب الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة.

وإحتسب حكم المباراة ثلاث ركلات جزاء في الشوط الثاني من المباراة، إستفاد فريق نصر حسين داي من واحدة سجلها ربيع مفتاح، فيما تحصل أصحاب الأرض على ركلتي جزاء.

وتحدث فوزي يايا بعد نهاية المباراة للتلفزيون العمومي قائلا: “الشوط الأول كل شيء كان جيدا، بالنسبة للفريقين، حيث كانت الندية والإرادة بين الفريقين، وفي الشوط الثاني بحثنا عن تسجيل الأهداف، لكن للأسف بين الشوطين كان ضغط على الحكم، وخرج تماما من المباراة، وأثر كثيرا على النتيجة”.

وأضاف:”المباراة كبيرة جدا على هذا الحكم، إن شاء الله برك يكون ظميرو مرتاح”.