“يايا توري” يتهم “غوارديولا” بالعنصرية !

اتهم الإيفواري “يايا توري” اللاعب الذي غادر مانشستر سيتي هذه الصائفة مدرب الفريق “بيب غوارديولا” بالعنصرية، بعد الذي عاشه مع المدرب الإسباني.

وقال “يايا توري” في تصريحات صحفية: “غوارديولا لديه مشكل كبير مع اللاعبين الأفارقة”.

وأضاف: “ليس معي فقط، بل مع كل من لعب تحت قيادته (في صورة إيتو)”.

وتابع: “وصل بي الأمر حتى أنني طلب من المحضر البدني أن يقدم لي الإحصائيات الخاصة بي لأعرف سبب عدم مشاركتي وكنت أفضل من بعض اللاعبين الأساسين”.

وختم كلامه: “أتساءل دائما لماذا غوارديولا لديه مشاكل مع اللاعبين الأفارقة”.