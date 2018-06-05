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“يايا توري” يتهم “غوارديولا” بالعنصرية !

الرياضة
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“يايا توري” يتهم “غوارديولا” بالعنصرية !
بقلم أمير بهلول

اتهم الإيفواري “يايا توري” اللاعب الذي غادر مانشستر سيتي هذه الصائفة مدرب الفريق “بيب غوارديولا” بالعنصرية، بعد الذي عاشه مع المدرب الإسباني.

وقال “يايا توري” في تصريحات صحفية: “غوارديولا لديه مشكل كبير مع اللاعبين الأفارقة”.

وأضاف: “ليس معي فقط، بل مع كل من لعب تحت قيادته (في صورة إيتو)”.

وتابع: “وصل بي الأمر حتى أنني طلب من المحضر البدني أن يقدم لي الإحصائيات الخاصة بي لأعرف سبب عدم مشاركتي وكنت أفضل من بعض اللاعبين الأساسين”.

وختم كلامه: “أتساءل دائما لماذا غوارديولا لديه مشاكل مع اللاعبين الأفارقة”.

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