يايا توري يلتحق بالمنتخب السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن التحاق الدولي الايفواري السابق، يايا توري، بالعارضة الفنية للمنتخب السعودي.

وكشف الاتحاد السعودي عبر موقعه الالكتروني، بأن يايا توري، سيشغل منصب مساعد أول للتقني الإيطالي، روبرتو مانشيني.

مبرزا بأن التعاقد مع نجم الفيلة الإيفوارية السابق، جاء بناءً على طلب المدرب الإيطالي في ضمه ضمن طاقمه الفني للفترة القادمة.

ونوّه المصدر ذاته، بالسيرة الذاتية التي يملكها صاحب الـ 40 عاما، في مجال التدريبات، والتي انطلقت قبل 4 سنوات من الآن، تنقل خلالها يايا توري. بين ثلاثة أندية كمساعد مدرب لأندية أولمبيك دونيتسك الأوكراني وأحمد غروزني الروسي. وستاندارد لييج البلجيكي ومدربا لفريق أقل من 16 سنة، بنادي توتنهام الانجليزي.