يايا: ” حنا لي ماكناش ملاح ..ماشي هوما لي قويين”

أعرب مهاجم إتحاد العاصمة فوزي يايا عن تفائله بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة العربية للأندية الأبطال بالرغم من صعوبة المهمة أمام المريخ السوداني.

وبالرغم من الفوز الكبير الذي حققه المريخ السوداني في مباراة الذهاب التي إحتضنها ملعب أم درمان بالخرطوم والتي إنتهت بنتيجة 4-1، إلا أن فوزي يايا أكد على ضرورة تحقيق “الريمونتادا” في مباراة اليوم قائلا:

“لازم علينا أن نثأر لأنفسنا، لأنه بكل صراحة المريخ السوداني ليس بالفريق الذي يخيفنا، أو الفريق الذي يفوز علينا بتلك النتيجة، لأننا نحن الذين لم نكن في يومنا، وليس العكس ..لذلك علينا أن نركز جيدا من أجل دخول المباراة كما يجب”.