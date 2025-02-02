يايسله :”محرز لاعب مميز ونجوميته تضعه في وجه الانتقادات”

أبدى مدرب الأهلي السعودي ماتياس يايسله سعادته الكبيرة لعودة نجمه الأول في الفريق رياض محرز إلى مستواه المعهود.

وقال ماتياس يايسله خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الأحد، قبل مواجهة نادي السد القطري في دوري أبطال اسيا بملعب “جاسم بن احمد” بنادي السد “رياض لاعب مميز، و قادر على صنع الفارق في عدد من المناسبات، وأنا جد سعيد بأدائه”.

كما رد المدرب الألماني على الانتقادات التي واجهت رياض محرز مؤخرا “أي لاعب في العالم يتعرض إلى انتقادات مباشرة، و أفضل رد للاعب عليها هو تقديم مستويات كبيرة”.

وأضاف يايسله “الجميع ينتظر من محرز تقديم أداء كبير، و هذا آمر طبيعي بحكم أنه لاعب نجم، أعتقد أن نقطة قوته هو العمل و التأكيد”.

وظهر رياض و هو سعيد جدا خلال تدريبات يوم الأحد، رفقة زملائه في الأهلي قبل الموعد الهام في المنافسة الأسيوية، ما أعطى تفاؤلا كبيرا في الفريق لتحقيق فوز جديد.

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