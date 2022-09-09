الوطني يا حافظ القرآن: كريم حافظ لـ 4 أحزاب من كتاب الله بقلم النهار أونلاين نشر في 09 سبتمبر 2022 - 09:43 شارك غرِّد أرسل 10 0 يا حافظ القرآن: كريم حافظ لـ 4 أحزاب من كتاب الله إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3y2LS اقرأ أيضا نحو تحضير مشروع مذكرة تفاهم للدفع بالعلاقات الجزائرية الكوبية سياحيا الوطني 07 سبتمبر وزير السياحة يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع كوبا الوطني 06 سبتمبر رئيس الجمهورية يدعو نظيره المصري للمشاركة في القمة العربية بالجزائر الوطني 06 سبتمبر هذه آخر أرقام كورونا في الجزائر الوطني 29 أوت هذا ما أمر به الرئيس تبون بشأن قيمة منحة البطالة الوطني 28 أوت قطارات.. رحلتان إضافيتان إلى هذه الولاية الوطني 03 سبتمبر تشكيل فوج عمل بين قطاعات الفلاحة والصناعة والموارد المائية الوطني 01 سبتمبر "1.2.3 Learn english with me".. نسخة كتاب الانجليزية الجديد تخرج للعلن الوطني 07 سبتمبر إيداع طلبات إدماج التلاميذ المعيدين بداية من 2 أكتوبر الوطني 05 سبتمبر المدير العام للأمن الوطني ينصب مدير المدرسة العليا للشرطة "علي تونسي" الوطني 07 سبتمبر