يا من تريد بناء علاقة متينة.. لن تجد أفضل من هذه الصبية

لا مناص للفتاة أيا كان مستواها الاجتماعي أو التعليمي إلا أن تكون على قدر من الدين والأخلاق والحياء. فتلك هي تأشيرتها للظفر بالقلوب وتلك هي مواصفات المرأة التي يتمنى أي رجل أن يتوجها عروسا في بيته. تحفظ ماله وشرفه ودينه، ولعلّ هذا ما جعلنا اليوم نختاركم لكم عروضا لنساء موظفات يتمتعن بأخلاق عالية وعفة كبيرة. لا رغبة لهن سوى الظفر بمن يقدرهن ويحلق بهن على بساط الحلال، فلا تترد يا صاحب السعد في الاتصال.

الرقم السري :

136040

من يفوز بهذه الجوهرة ويهنأ بجانبها

نستهل عروضنا من غرب البلاد، من ولاية وهران نعركم على فتاة غاية في الاحترام، حتى اتصلت بنا بحلو الكلام. كما تتمنى أن تجد ابن الحلال، هي شابة صاحبة أخلاق عالية، تبلغ من العمر 29 عام. مطلقة ببنت، تعمل كمحاسبة، جميلة الشكل ومحترمة.

تريد الارتباط برجل صادق وجاد، يكون من غرب البلاد، سنه أقل من 45 عام. تقبله مطلق أو أرمل بطفل، يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

136041

لمن يبحث عن ابنة الحلال.. معلمة ترغب في الإقتران

من غرب البلاد إلى وسطها، تحديدا إلى مدينة الورود قطفنا لكم زهرة عبقها يزرع في النفوس البهجة والسرور. شابة اختارت من مهنة التعليم رسالة تنير بها دروب طالبيه، فهي أستاذة في الطور المتوسط، من ولاية البليدة. تبلغ من العمر 35 سنة، عزباء لم يسبق لها الزواج، فوق رجاحة العقل وهدوء الطباع، زادها الله قبولا في الشكل.

تريد في الاقتران، وبناء عش الحلال، إلى جانب تبحث زوج يغمر قلبها ودا وأمان. لأن يكون من الوسط، سنه لا يتجاوز 50 سنة، يكون عاملا مستقرا. وتقبله أعزب أو أرمل أو مطلق. حبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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