الرقم السري :

137076

يبحث عن زوجة صالحة تكون له خير متاع في الدنيا

على بركة الله نستهل عروضنا لعدد اليوم من صفحة آدم وحواء من العاصمة، ونعرفكم برجل أبدى لنا النية الحسنة. مرّ بتجربة زواج فاشلة، وكان الطلاق مصيره بعد محاولات للصلح لكن دون فائدة، ليس لديه أولاد. يبلغ من العمر 52 سنة، موظف مستقر، ولديه سكن خاص، فوق هذا أخلاقه رفيعة، على قدر من الرزانة والوقار. يتمنى أن يحسن هذه المرة الاختيار، وأن يعثر على زوجة تحمل أطيب الخصال، ترافقه المشوار وتعمر إلى جانبه الدار. زوجة تكون واعية وحنونة من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز 48 سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

137077

ابن الشرق يبحث عن رفيقة الدرب..

إلى إحدى ولايات الشرق الجزائري، نقدم لكم عرضا رجل يريد التخلص من الوحدة وبناء أسرة على قوامة الحب والمودة. صاحب الطلب يبلغ من العمر 50 سنة، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، ولديه سكن خاص، مطلق بطفلين في رعاية والدتهم.

دقّ أبواب صفحتنا بكثير من الخير والنية الصادقة، يرد أن يكمل نصف دينه إلى جانب إنسانة محترمة وجادة. مسؤولة وتؤمن بالزواج كرسالة نبيلة، يريدها من إحدى ولايات الشرق الجزائري، يفضل أن تكون عزباء. ولا مانع لديه إن كانت مطلقة أو أرملة بدون أولاد، يريدها ماكثة بالبيت. ولا بأس إن كانت عاملة، على أن يسود التفاهم بينهما لحقا.

الرقم السري :

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سيتخذك زوجة ويهديك حياة الود والمحبة

إلى غرب البلاد الآن نعرفكم على رجل غايته الحلال، شريف ومحترم. يتمنى أن يعيش تجربة جديدة بعد طلاقه الذي لم يسفر عن أولاد، صاحب العرض يبلغ من العمر 54 عام. موظف مستقر ولديه بيت يريد أن يجد له أميرة يسلمها مفاتيح قلبه وبيته، ويعاشرها بالمعروف. ولا يرجو منها سوى أن تحبه وتصون شرفه، أما عن شروطه فهو يتمنى أن تكون المرأة التي ستكون شريكة عمره. من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها ما أقل من 45 سنة، يريدها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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