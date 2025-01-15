يبدأ تنفيذه يوم الأحد القادم.. التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذلك بعد جهود وساطة مشتركة قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وقال رئيس مجلس الوزراء القطري: “يسُرُّ قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة”.

وأشار إلى أنه مع موافقة الطرفين على الاتفاق سيجري العمل الليلة لإنهاء الإجراءات التنفيذية كافة، كاشفا أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوما، فيما سيتم إنهاء تفاصيل المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة خلال عملية تنفيذ المرحلة الأولى.

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الاتفاق يبدأ تنفيذه يوم الأحد التاسع عشر من جانفي، على أن يتم تحديد ساعته في وقت لاحق”.

وأضاف في هذا الصدد، أنه “ستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة أي خروق قد تحدث”.

مبرزا “أن فرقاً من قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

وتابع أن حركة المقاومة الإسلامية حماس -حسب الاتفاق- “ستطلق سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين”.