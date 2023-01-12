يبدة:”بوقرة يحضّر للشان منذ مدة طويلة وأتمنى الذهاب بعيداً في هذه المنافسة”

عبّر الدولي الجزائري السابق حسان يبدة. عن ثقته في كتيبة الناخب المحلي، عبد المجيد بوقرة، في الذهاب بعيدا في منافسة الشان 2022.

وصرح حسان يبدة لحظة وصوله لأرض الوطن، لقناة النهار:”بوقرة يحضر منذ مدة للشان ويمتلك مجموعة متماسكة تعمل سويا وأتمنى أن تسير الأمور كما يجب”.

وأضاف يبدة:”الطاقم الفني للمنتخب المحلي تُوج بكأس العرب والآن هو أمام تحدي الشان وشيئ جميل أن يتوج بهذه المنافسة”

وتابع المتحدث:”المنتخب المحلي سيكون أمام مأمورية صعبة، وأتمنى أن يقدم الخضر، للتتويج بهذه المنافسة”.

وأوضح ذات المتحدث:”منافسة الشان ستكون فرصة للاعبين للاحتراف في أوروبا والانضمام لصفوف المنتخب الوطني الأول”.