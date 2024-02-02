يبدة: “الظروف المناخية أثرت على لاعبينا في “كان” كوت ديفوار”

كشف الدولي الجزائري الأسبق، حسان يبدة، من وجهة نظره، أحد أبرز الأسباب التي أدت لاقصاء المتخب الوطني من “كان” كوت ديفوار، انطلاقا من تجربته السابقة.

ونقل تلفزيون “النهار”، تصريحات يبدة، في هذا الخصوص أين قال: “معظم اللاعبين الذين ينشطون في أوروبا، يتأثرون كثيرا بالظروف المناخية في إفريقيا”.

كما أضاف: “الجزائر أقصيت من “الكان” رغم امتلاكنا أفضل اللاعبين، وبالنسبة لي، وحسب تجربتي في أنغولا عام 2009، الظروف المناخية في افريقيا جد مؤثرة على مردود اللاعبين”.

وتابع حسان يبدة: “اللاعبين متعودون على أجواء مناخية عادية في أوروبا، ويجدون أنفسهم يلعبون في رطوبة جد عالية في “الكان”، وهو أمر جد صعب ومعقد”.