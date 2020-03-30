يبدة: “فيروس كورونا لا يقتصر على أوروبا و آسيا”

وجه الدولي الجزائري السابق، حسان يبدة، رسالة توعية للشعب الجزائري، لتفادي فيروس كورونا، المتفشي عبر العالم.

وقال يبدة، في تصريح للحساب الرسمي لـ”الفاف” :”أبعث هذه الرسالة لكل الشعب الجزائري، لأقول أن فيروس كورونا لا يقتصر على أوروبا، أو آسيا، لكن للأسف هو متفشي في كل العالم”.

وأضاف: “أفضل وسيلة لتجنب هذا الفيروس هو البقاء في البيوت، مع أخذ جميع الاحتياطات اللازمة كغسل الأيدي، والتعقيم”.

وتابع: “هذا الوباء علينا التعامل معه بكل جدية، وأقول هذا الكلام كون أشخاص مقربين مني تعرضوا للإصابة بهذا الفيروس”.

وختم حسان يبدة: “علينا الحذر من نقل العدوى لأشخاص آخرين، بأخذ احتياطاتنا، وأتمنى أن نتجاوز هذه المرحلة بأحسن حال”.