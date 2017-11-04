عبر الدولي الجزائري السابق حسان يبدة، عن استعداده للعودة مجددا للخضر، إذا كان الناخب الوطني وطاقمه الحالي بحاجة لخدماته.

وكشف يبدة، في حوار مع “لاغازيت دي فيناك”، أنه قادر وعلى استعداد ليعود كقائد لمحاربي الصحراء بحكم خبرته.

وصرح: “إذا كان الطاقم الحالي بحاجة لخدماتي سأكون جد سعيد بتلبية الدعوة، فالمنتخب الجزائري دائما في تفكيري”.

وأضاف: “أشعر بالقدرة على العودة كقائد للخضر، لتوظيف خبرتي مع المنتخب من جديد، لكن يجب أن تعطى الفرصة لأخذها”.

وتابع يبدة: “أشعر أنني أفضل حاليا، ألعب بانتظام مع فريقي والأمور تسير على أحسن ما يرام بالنسبة لي”.

كما إعترف حسان يبدة، أنه ظل دائما محتفظا بأمل العودة للمنتخب الجزائري رغم ابتعاده لفترة طويلة مصرحا.

“منذ انتقالي إلى دبي، بقيت بعيدا لفترة، مع التفكير دائما في العودة لإحدى البطولات الأوروبية ولم لا المنتخب الوطني”.

وعن الوضعية الصعبة التي عاشها المنتخب الجزائري خلال السنوات الأخيرة، كشف متوسط ميدان الخضر الأسبق

“حسب رأيي كمتابع للمنتخب الجزائري، المشكل في التشكيلة الحالية هي أن كل لاعب يريد القيام بكل شيء لوحده”.

وأضاف: “يجب أن يقوم كل لاعب بواجبه، وعند حدوث ذلك ستسير الأمور على أفضل مايرام في المنتخب”.