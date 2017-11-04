كشف الدولي الجزائري السابق حسان يبدة، عن رأيه بخصوص الناخب الوطني الأسبق، الإسباني لوكاس ألكاراز.

وقال يبدة بخصوص ألكاراز: “عملت مع ألكاراز لعام ونصف، أعرف جيدا كيف يعمل، ولم أكن من المتحمسين له منذ البداية”

وأضاف: “سجل هزائم عديدة، وأظن أن الأمر لم يكن سهلا بالنسبة له مع المنتخب الجزائري”.

وعقب حسان يبدة على كلامه: “أظن أنه لم يبق طويلا، وربما لم تكن له الفرصة الكافية للعمل وتقديم ما أراده”.

ختم يبدة، حواره مع موقع “لاغازيت دي فناك”، بالحديث عن مواطنه وزميله في البطولة البرتغالية، ياسين براهيمي، مكيلا له المديح.

“براهيمي يعتبر أفضل لاعب في الدوري البرتغالي، ببساطة، وقد أثبت ذلك، ويؤكده أكثر هذا الموسم. أنا سعيد جدا من أجله”.