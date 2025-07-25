يبدة يشيد بحاج موسى ويقترحه خليفةً لـ ديماريا في بنفيكا

أشاد النجم الدولي الجزائري السابق، حسان يبدة، بالمستويات المبهرة التي يقدمها مواطنه أنيس حاج موسى، لاعب نادي فاينورد الهولندي.

واعتبره خيارًا مثاليًا لنادي بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. مشبهًا أسلوب لعبه بالنجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وفي تصريحات خصّ بها صحيفة “O Jogo” البرتغالية. قال يبدة: “يمتلك حاج موسى أسلوبًا مشابهًا للغاية لأنخيل دي ماريا. يمكن أن يكون خليفته المثالي في بنفيكا”.

وأضاف لاعب نابولي السابق:”أرى في حاج موسى أنه قادر على البقاء موسمًا أو اثنين أو ثلاثة مع الفريق، ثم الانطلاق نحو ريال مدريد، برشلونة أو مانشستر يونايتد”.

ووصف متوسط ميدان بنفيكا السابق اللاعب الجزائري الشاب بأنه: “جناح من طينة الكبار، يمتاز بالسرعة، والمهارة، والقدرة على صناعة الفارق. إنه لاعب بالقدم اليسرى، من النوع الذي تبحث عنه الأندية الكبرى. يمكنه التأقلم سريعًا وحجز مكانة أساسية بسهولة”.

ورغم المفاوضات المتقدمة بين إدارة بنفيكا واللاعب، أبدى يبدة تفهّمه لموقف نادي فاينورد الذي يتحفظ على التفريط في نجم بهذه الجودة دون مقابل كبير. خصوصًا أن حاج موسى يُعد من أبرز ركائز الفريق الهولندي في الوقت الراهن.

حاج موسى.. رقم صعب في سوق الانتقالات

أنيس حاج موسى، البالغ من العمر 22 عامًا، يُعد من الأسماء البارزة في قائمة تعاقدات بنفيكا هذا الصيف. إلى جانب جواو فيليكس وإيفانوفيتش، حيث تؤكد مصادر إعلامية برتغالية أن اللاعب أبدى رغبته في الانتقال إلى ملعب “لوز”.