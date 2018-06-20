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يبلغان من العمر 7سنوات.. إنتشال جثتي توأم غرقا بواد شفة

أخبار الجزائر
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يبلغان من العمر 7سنوات.. إنتشال جثتي توأم غرقا بواد شفة
بقلم مصطفى.ق

انتشلت وحدة الحماية المدنية بوادي العلايق بالتدعيم من فرقة الغطاسين طفلين توأم غرقا بواد شفة بمنطقة حوش جعفر بإقليم الدائرة.

بعد عملية أولية تم العثور على الطفل الأول “لعجالي هيثم” وانتشاله في حدود الساعة 21:05.

فيما تم العثور على الطفل الثاني “إسلام ” بعد عملية البحث تحت المياه وعلى ضفاف الوادي على الساعة 21:35.

تم نقل جثتي الطفلين اللذان يبلغان من العمر7 سنوات نحو القطاع الصحي لوادي العلايق بولاية البليدة رفقة مصالح الدرك الوطني.

وتم فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني في الحادثة.

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