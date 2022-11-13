يبلغ 15 عاما.. شكيب باهو أصغر كاتب جزائري في فرنسا

يعتبر شكيب باهو أصغر كاتب جزائري في فرنسا، حيث أصدر روايته الأولى وهو بعمر 15 عاما.

في مقابلة أجرتها معه وسائل الإعلام الفرنسية Ouest France، تحدث شكيب عن مسيرته المهنية. فقد والدته وهو في الخامسة من عمره، ونشأ على يد جده وجدته لأمه محمد وعائشة في الجزائر. قبل وصوله إلى فرنسا في عام 2018 عندما كان يبلغ من العمر 11 عامًا فقط.

تم الترحيب به من قبل عمته في Saint-Hilaire-de-Loulay. وهي مدينة فرنسية تقع في مقاطعة Vendée في منطقة Pays de la Loire ، وتلقى تعليمه في كلية Michel-Ragon.

صعود الملعونين: عن ماذا يتحدث الكتاب؟

أطلق شكيب رواية “صعود الملعونين”، تتكون من 56 صفحة ونشرتها “إصدارات فيرون”.

على الرغم من صغر سنه، فقد فاز بالفعل بجائزتين في عامي 2019 و 2020. كانت هذه جوائز مسابقة Prix Ouest Jeunesse التي نظمتها Printemps du livre.

يتحدث شكيب في كتابه عن عادل الشاب البالغ “الذي تغلب عليه الفقر”. إنه يواجه المجتمع ويحلم بعالم أفضل عندما يجد نفسه ينتقل عن بعد عبر بوابة مغناطيسية إلى عالم موازٍ. ولذلك فإن صعود الملعونين هو رواية خيالية مغطاة بالمكائد.

كان الصبي يكتب منذ الطفولة ، عندما كتب مذكراته “التي احتفظت بها جدته بعناية. يقول المراهق: “عندما أتيت إلى فرنسا ، انتهى بي الأمر باستعادتها مرة أخرى”.

وأضاف “أستمد إلهامي من حكايات طفولته التي استمع إليها. دينيًا، يمكنني أن أقرأها من الذاكرة. أيضًا، كتب المغامرات والخيال مثل Jules Verne و Philip Pullman و Jules Renard. والأعمال الأدبية، من الرجل العجوز والبحر لإرنست همنغواي إلى عناقيد الغضب لجون شتاينبك. بما في ذلك طاعون كامو و The Metamorphosis للكافكا. كتابي هو نتيجة هذه القراءات الشخصية وتعلم تقنيات سرد القصص التي غُرست أثناء دراستي”.