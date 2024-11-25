يبيعها للمطاعم ومحلات القصابة.. حجز كمية كبيرة من “الشحمة” الفاسدة !

قامت مصالح أمن ولاية قسنطينة، بضبط وإتلاف كمية كبيرة من مادة الشحمة الحيوانية غير صالحة للاستهلاك بمحل قصابة لا يحوز على أي وثائق.

وجاءت العملية بعد أن لفت انتباه الأمن، شخص بحي بن بوالعيد يقوم بعرض مادة الشحمة على طاولة. وبالتقرب منه تبين أنه يستغل محل أسفل إحدى العمارات يفتقد لأدنى شروط النظافة الصحية. ولا يمتلك وثائق تسمح له بممارسة هذا النشاط.

وبالتنسيق مع مصالح التجارة والبلدية -يضيف بيان المصالح الأمنية-، تمت معاينة وحجز مادة الشحمة الحيوانية المقدر وزنها بحوالي 200 كلغ.

واستكمالا للتحقيق، تبين أن الشخص المعني يقوم بشراء مادة الشحمة من داخل وخارج إقليم الولاية ليعيد توضيبها لبيعها للمطاعم ومحلات القصابة.