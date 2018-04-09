قضت محكمة الإستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.

والحرمان من الحق المدني لمدة 5 سنوات في حق 3 أشخاص بتهمة جناية حيازة مواد تدخل في صناعة المتفجّرات للمتهمين الثلاثة.

وكذا تبرئة زوجة أحد المتهمين من جنحة عدم الإبلاغ عن جناية.

وذلك بعد أن طالب لهم ممثل الحق العام توقيع عقوبة السّجن المؤبد للمتهمين الثلاثة.

وكذا 5 سنوات للمتهمة الرابعة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.. .

وتعود وقائع هذه القضية إلى يوم 17 جويلية الماضي، أين أحبطت المصالح الأمنية بحي الأقواس الرومانية.

بناءً على معلومات تحصلت عليها عملية بيع كمية من الزئبق الأحمر من طرف المتهمين الثلاثة.

وذلك بمبلغ قدره 4 ملايير سنتيم بعد الاتفاق المسبق مع وسيط لجلب زبون.