يبيع الحلويات بأسعار تصل إلى 600 دج للقطعة .. هذا ما تم العثور في محله

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك خرجة ميدانبة إلى إحدى ورشات تحضير الحلويات pâtisserie تنشط ليلا فقط عبر بلدية وهران.

وأوضحت حماية المستهلك عبر مكتبها في وهران انه وعلى اثر بلاغ من المكتب الولائي، تنقلت كل من مصالح مفتشية التجارة-وسط و لجنة الصحة والنظافة لبلدية وهران في ساعة متأخرة ليلا إلى إحدى ورشات تحضير الحلويات pâtisserie تنشط ليلا فقط، تعود لإحدى سلسلة المحلات الراقية و المرموقة بوهران!!.

وتعتبر حلويات هذا المحل حكرا على طبقة معينة من المجتمع بسبب غلاء أسعارها التي تتراوح مابين 250 دج إلى 600دج للقطعة الصغيرة الواحدة!!.

وكانت الصدمة كبيرة لحظة دخولهم إلى مختبر ذالكالمحل حيث تم العثور على كارثة إنسانية وكتبت حماية المستهلك “عندما يتجرد صانع حلويات من انسانيته” إنعدام تام للنظافة سواء للمختبر أوالادوات المستعملة في تحضير الحلويات.

وتايعت احماية المستهلك في منشورها انه “وبالرغم من ذلك يفضل أصحابها الاعتناء بواجهة محل البيع والحرص على نظافته في حين يتم استغلال ورشة تحضير تحت ظروف أقل ما يقال عنها أنها كارثية، نترك الصور لوحدها تعبر عن ذلك.”